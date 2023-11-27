 جيش الاحتلال يقيل ضابطين لانسحاب قواتهما من معركة شمالي غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يقيل ضابطين لانسحاب قواتهما من معركة شمالي غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 9:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 9:39 ص

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بإقالة ضابطين إسرائيليين بسبب انسحاب سريتهما من معركة شمالي قطاع غزة خلال العملية البرية.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إقالة قائد سرية ونائبه عقب انسحاب قوتهما في ذروة المعركة بعد عدم تلقيها دعماً نارياً في مواجهة عشرات المقاتلين من المقاومة الفلسطينية، وفقا لقناة الميادين اللبنانية.

ونوهت بنشوب أزمة حادة بين قادة السرية وجنودهم وبين قائد الكتيبة ما تسبب في عدم عودة نصفهم تقريباً إلى القتال.

وتعرضت قوات الاحتلال لخسائر كبيرة خلال أسابيع من المعارك الضارية مع المقاومة في محاور عدة بقطاع غزة قبل إبرام هدنة إنسانية لمدة 4 أيام، بدأت يوم الجمعة الماضي.


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