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يرى أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق أن إدارة النادي يجب أن تعمل بشكل عاجل على التعاقد مع مدير فني أجنبي لفريق الكرة.

وقال عبدالملك عبر "فيسبوك": "الزمالك لازم يشتغل علي ملف المدير الفني الاجنبي بسرعة علشان موضوع الصعود للادوار التالية في الكونفدرالية منتهي .."

وتابع :"المدرب يبقي موجود سريعاً علشان يشوف النواقص بتاعته ..الزمالك محتاج صفقات فعلاً بعد فتح القيد مش اقل من ٤ او ٥ لاعيبة ..ومحتاج يجهز صف تاني يشيل الفرقة في المستقبل القريب في ظل الازمة المالية ".

وأضاف: "ومن شغلي في دوري المحترفين والدرجات الأدنى شايف ان في لاعيبة فعلاً تستحق تبقي موجودة واحسن من لاعيبة كتير في الدوري الممتاز وبتكلفة اقل واعمار سنية صغيرة ومواهب بس محتاجة لتركيز وعين تتابع كويس ومنروحش ورا الترند بس والكلام علي اي لاعب وخلاص !! "

وختم قائلا: "الزمالك محتاج شغل كتير والله والدنيا مش صعبة زي ما الناس متخيلة محتاجة شوية نظام وبس"