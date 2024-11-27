اختبار المنشطات لدونجا وفتوح

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خضع أحمد فتوح ونبيل عماد "دونجا" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار المنشطات عقب مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.

سجل هدفي الزمالك في مباراة اليوم كل من أحمد عبد الرحيم "إيشو" في الدقيقة 45ونبيل عماد دونجا في الدقيقة 51.