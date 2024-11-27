محافظ بورسعيد يهنئ جماهير وإدارة المصري بالفوز الأول في بطولة الكونفدرالية الإفريقية

وجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، التهنئة لمشجعي وإدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي رئيس النادي، عقب الفوز الثمين على فريق إنييمبا النيجيري بالمباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأشاد المحافظ، بإجمالي أداء لاعبي المصري وجهازهم الفني الذي أسفر عن هدفي اللقاء وأسعد آلاف من محبي فريق المصري البورسعيدي، والسلوك الجماهيري لمشجعي النادي البورسعيدي الأول الذين ساندوا الفريق بمدرجات استاد السويس، وكانوا قبل وأثناء وبعد اللقاء نموذجًا للقيم والأخلاق الرياضية.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن عميق شكره وتقديره للقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة السويس، وعلى رأسهم اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، واللواء حسام الدح مدير أمن السويس، على مجهوداتهم لإنجاح اللقاء إداريا وأمنيا وتنظيميا ولاستضافة النادي المصري وجموع جماهيره.