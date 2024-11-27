تشكيل ريال مدريد المتوقع لقمة ليفربول

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ليفربول، في إطار الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلعب فريق ريال مدريد - بطل أوروبا في النسخة الماضية - بطريقته المعتادة وهيّ (4-3-3) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش - إدورادو كامافينجا - جود بيلنجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز - كيليان مبابي - داني سيبايوس.

ويتواجد فريق ريال مدريد في المركز الـ21 على مستوى ترتيب المجموعة في المسابقة الأوروبية برصيد (6 نقاط) من خلال الفوز في مباراتين والخسارة في مباراتين أمام ليل الفرنسي وميلان الإيطالي.

في المقابل، يحتل فريق ليفربول المركز الثالث حاليًا برصيد (12 نقطة) بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام ميلان وبولونيا ولايبزيج وأخيرًا ضد باير ليفركوزن.