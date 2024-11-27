بوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، في زيارة دولة لمدة يومين.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، حيث سيعقد الطرفان مباحثات في إطار مغلق وموسع، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان مجموعة واسعة من المسائل الإقليمية والدولية، وسبل التعاون بين الدولتين، كما سيوقعان عددا من الوثائق المشتركة.

وسيلقي الرئيس الروسي ونظيره الكازاخستاني، عبر تقنية الفيديو، كلمة أمام المشاركين في الجلسة العامة للمنتدى العشرين للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، الذي سيعقد في مدينة أوفا الروسية.

وفي اليوم الثاني من الزيارة الرسمية للرئيس الروسي لأستانا، سيشارك بوتين في الجلسة الدورية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي سيرأسها الرئيس الكازاخستاني.