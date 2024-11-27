أتالانتا ينضم للمربع الذهبي بانتصار كاسح على يانج بويز

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تقدم أتالانتا الإيطالي للمركز الرابع بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الساحق على مضيفه يانج بويز السويسري 6-1 اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من البطولة القارية.

وحقق أتالانتا وصيف الدوري الإيطالي فوزه السابع على مستوى كافة المسابقات، في مسيرة مذهلة للفريق الذي يقوده المدرب جيان بييرو جاسبريني.

وسجل أتالانتا انتصاره الثالث في البطولة القارية مقابل تعادلين وبسجل خال من الهزائم، فيما تلقى يانج بويز الهزيمة الخامسة على التوالي.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع وظل يانج بويز بدون رصيد.

وافتتح ماتيو ريتيجي التسجيل لأتالانتا في الدقيقة التاسعة لكن بعد دقيقتين فقط أدرك سيلفر جانفولا التعادل لأصحاب الأرض.

وسجل شارل دي كيتيلاري الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 28 وبعدها بأربع دقائق أحرز سياد كولاسيناك الهدف الثالث ثم عاد ماتيو ريتيجي وسجل الهدف الثاني له والرابع للفريق الإيطالي في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني أحرز شارل دي كيتيلاري الهدف الثاني له والخامس لأتالانتا في الدقيقة 56 ثم اختتم لازار ساماردزيتش التسجيل في الثواني الأخيرة.