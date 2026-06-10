حسن مصطفى: حزين لتجاهل اسمي داخل الأهلي رغم تاريخي

أشاد حسن مصطفى، لاعب منتخب مصر السابق الكرة، باختيار الحسين عموتة مديرًا فنيًا جديدًا للنادي الأهلي.

وقال مصطفى، في تصريحات إذاعية: "الحسين عموتة مدرب كبير ومميز، وقد نقل منتخب الأردن إلى مستوى مختلف تمامًا، كما أنه يشبه حسام البدري في العديد من الأمور".

وأضاف: "وائل جمعة اسم كبير ونجم كبير، وتواجده في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي يُعد مكسبًا كبيرًا".

وتابع: "أشعر بالحزن بسبب عدم طرح اسمي ضمن الأسماء المرشحة للتواجد في الجهاز الفني للأهلي، كما لا تتم دعوتي إلى الحفلات أو المناسبات الخاصة بالنادي أو اتحاد الكرة، رغم وجود أسماء لعبت للزمالك وتتواجد في قناة الأهلي. وبالتأكيد أتمنى العمل داخل النادي الأهلي".

وواصل: "ليس لدي حظ، ودائمًا ما يتم تجاهل اسمي وتاريخي، رغم أنني قدمت الكثير للكرة المصرية وحققت العديد من الألقاب سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر".

وأكمل: "هناك أسماء عديدة لعبت للأهلي والزمالك وتتواجد في مناصب إعلامية أو فنية، لكن اسمي لا يتم تداوله أو ترشيحه في أي دعوات أو مناسبات تخص الأهلي أو اتحاد الكرة".

واختتم: "أتمنى التواجد داخل النادي الأهلي، وهناك أسماء لعبت للزمالك، مثل زكريا ناصف وأيمن شوقي، وتتواجد في قناة الأهلي أو تشغل مناصب داخل النادي".