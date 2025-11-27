الأردن يتابع حالة مواطنين قتلا بعد تجنيدهما في الجيش الروسي

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، أنها تتابع تفاصيل مقتل مواطنين اثنين بعد تجنيدهما للقتال مع الجيش الروسي، محذرة من "التجنيد غير الشرعي".

وأفادت الوزارة، في بيان، بأنها "تتابع التفاصيل المتعلقة بمقتل مواطنين أردنيين اثنين (لم تذكر هويتهما) بعد تجنيدهما للقتال مع الجيش الروسي".

وأضافت أنها "تتابع عن كثب عمليات تغرير بمواطنين أردنيين من قِبَل جهات خارجية بغرض التجنيد غير الشرعي، ما يُعد مخالفة للقانون الأردني والقانون الدولي وتعريضا لحياة المواطنين للخطر".

ودعت الخارجية الأردنية، مواطني المملكة إلى "الإبلاغ عن أي محاولات لتجنيدهم في الجيش الروسي".

وحذرت من التعامل معها "لما في ذلك من خطر على حيوات المواطنين وما يمثله من خرق للقانون".

وأوضحت الوزارة، أنها طالبت السلطات الروسية بالتوقف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أي مواطن أردني جُند سابقا في الجيش الروسي "وأنها ستتخذ كل الإجراءات المتاحة لوقف هذه العملية".

كما حذرت من "وجود جهات تعمل عبر شبكات الإنترنت على تجنيد الأردنيين".

وأكدت الخارجية الأردنية، على أنها "تتابع هذه الجهات بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية لوقفها وتطبيق القانون عليها".

واعتبرت أن "ما تقوم به من تغرير بالأردنيين وتجنيدهم في جيش أجنبي مخالفة جسيمة للقانون الدولي والالتزامات الدولية والقانون الأردني، الذي يجرم الانخراط في جيش أجنبي".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

ووفق تقارير صحفية دولية، تم رصد حالات لتجنيد مواطنين من دول عربية للقتال ضمن صفوف الجيش الروسي خلال الهجوم على أوكرانيا، مقابل تسهيلات تمنحها موسكو، أبرزها الحصول على الإقامة أو الجنسية الروسية.

وقد أثارت تلك الحالات مخاوف في عدد من البلدان العربية بشأن استغلال مواطنيها عبر شبكات تجنيد تعمل خارج الأطر القانونية.