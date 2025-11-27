إيران: إدراج أستراليا للحرس الثوري بقوائم الإرهاب إجراء غير مبرر ومهين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة، إجراء الحكومة الأسترالية المتعلق بإدراج الحرس الثوري ضمن قوائم الإرهاب، واصفة إياه بـ«غير المبرر والمهين».

وقالت في بيان، نشرته وكالة «تسنيم»، مساء الخميس، إن «الإجراء الأسترالي غير قانوني وغير مبرر، ويُعد انتهاكًا للقواعد والأعراف القانونية الدولية المتعلقة بالسيادة الوطنية للدول».

وأعربت الوزارة عن «استيائها من تأييد بعض السياسيين الأستراليين للسياسة الشريرة للكيان الإسرائيلي المُجرم في نشر الأكاذيب ضد إيران»، مُؤكدةً المسئولية الدولية للحكومة الأسترالية عن هذا العمل غير القانوني.

ونوهت أن «القرار اتخذ بناء على «اتهامات واهية ومختلقة» من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إذ جعلت العلاقات الدبلوماسية العريقة بين إيران وأستراليا رهينة لمساومات تهدف إلى إرضاء كيان الاحتلال».

وذكرت أن «هذا الإجراء السياسي للحكومة الأسترالية بدعة خطيرة وإجرامية دبرها الكيان الإسرائيلي، لصرف الرأي العام عن الإبادة الجماعية في غزة، وبالتالي يُشكل تواطؤًا بين مرتكبي هذا الإجراء والمجرمين الذين تُحاكمهم المحكمة الجنائية الدولية»، بحسب البيان.

وأعلنت أستراليا، الخميس، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، إن بلادها اتخذت هذا القرار عقب «تقييم استخباراتي خلص إلى تدبير الحرس الثوري هجمات ضد اليهود في أستراليا».

وفي أغسطس الماضي، اتهمت أستراليا إيران بتدبير «هجومين معاديين للسامية»، بإضرام حريق متعمد في مدينتي سيدني وملبورن.

وأمهلت أستراليا سفير طهران 7 أيام لمغادرة البلاد، في أول طرد من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية.