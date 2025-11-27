أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا على ضيفه إنتر ميلان، بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد لموسم 2025-2026.

وافتتح خوان ألفاريز التسجيل مبكرًا لأتلتيكو مدريد في الدقيقة التاسعة، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ونجح النجم البولندي بيوتر زيلينسكي في إدراك التعادل لإنتر ميلان عند الدقيقة 54، بعد تمريرة متقنة داخل المنطقة وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس، ليودع الكرة بمهارة في الزاوية الأرضية.

وفي اللحظات الأخيرة، خطف خوسيه خيمينيز هدف الفوز لأتلتيكو مدريد برأسية رائعة في الدقيقة 93، ليحسم اللقاء لمصلحة الفريق الإسباني ويعزز حظوظه في التأهل.بهذه النتيجة ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 9 في المركز الـ12 بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 12 نقطة في المركز الرابع.