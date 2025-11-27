البنك الأهلي يتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى نادي البنك الأهلي مغامرة فريق بورفؤاد في بطولة كأس مصر التي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد السلام.

والتقى البنك الأهلي مع بورفؤاد مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2025-26.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، لتتجه إلى الوقت الإضافي الذي حسمه فريق البنك الأهلي بالفوز بنتيجة 4-1.

وبادر فريق البنك الأهلي بالتسجيل في الدقيقة 99 عن طريق أحمد أمين أوفا، قبل أن يضيف سعيدو سيمبوري الهدف الثاني في الدقيقة 105، وبعدها بـ4 دقائق سجل إسلام مجدي هدف تقليص الفارق لفريق بورفؤاد.

ثم سجل سعيدو سيمبوري هدفين في الدقيقة 114 و118، ليحسم البنك الأهلي التأهل لدور الـ 16.