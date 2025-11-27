سيناتورة أمريكية تدعو إلى فحص جميع الأفغان الواصلين إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن

دعت السيناتورة الأمريكية آنا بولينا لونا إلى التحقق من خلفية جميع الأفغان الذين وصلوا إلى البلاد في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وذلك عقب الهجوم على قوات الحرس الوطني في واشنطن.



وكتبت بولينا لونا على منصة "إكس": "على وزارة الخارجية الأمريكية أن تجري فورا فحصا دقيقا لجميع المواطنين الأفغان الذين حصلوا على "تأشيرات خاصة" خلال سحب بايدن الفاشل للقوات من أفغانستان. لماذا، بحق الجحيم، رأت إدارة بايدن أنه من المقبول التسرع في فحص آلاف الرجال في سن التجنيد؟".

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على الولايات المتحدة إعادة النظر في كل أجنبي دخل الولايات المتحدة من أفغانستان خلال فترة رئاسة جو بايدن، مشيرا إلى أن المشتبه بإطلاقه النار في واشنطن جاء إلى الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021.

وو‌صف الرئيس الأمريكي الهجوم بالعمل الإرهابي وأمر بنشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن.

وأطلق مسلح النار على أفراد من الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن، يوم الأربعاء، بمنطقة قريبة من البيت الأبيض، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحرس بجروح بليغة.



وأكد الإعلام الأمريكي أن الشخص الذي أطلق النار هو المواطن الأفغاني المدعو رحمن الله لاكانوال البالغ 29 عاما من العمر، والذي دخل الولايات المتحدة في عام 2021.