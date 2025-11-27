الأوقاف: تنفذ أكثر من 65 مجلسا علميا بالمساجد بالشرقية

تواصل مديرية أوقاف الشرقية تنفيذ المجالس العلمية في مختلف مساجد المحافظة، ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك» التي تهدف إلى نشر الوعي الديني الصحيح، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية المستمدة من تعاليم الإسلام السمحة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم حامد، مدير المديرية.

وتناولت المجالس العلمية الليلة مضامين من كتاب الشمائل المحمدية والسيرة النبوية المطهرة، شملت الحديث عن الأخلاق النبوية والدروس التفسيرية وأصول التجويد، بما يُسهم في تعميق الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل وتعزيز القيم الإسلامية لدى المصلين.

وأشار الدكتور محمد إبراهيم حامد إلى أن المديرية تعقد أكثر من 65 مجلسًا علميًّا أسبوعيًّا بالمساجد الكبرى، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز الدور الدعوي للسيدات، وتفعيل البرامج التثقيفية التي ترسّخ قيم الوسطية والرحمة، وتدعم بناء الوعي الرشيد القائم على الفهم الصحيح للدين ومقاصده السامية.