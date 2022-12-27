وزير التعليم العالي: الوزارة لا تألو جهدا في دعم جامعة طيبة

أكد محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة لا تألو جهدا في دعم جامعة طيبة التكنولوجية، حتى تستطيع تقديم خدمة تعليمية راقية لأبنائنا من الطلاب، مبديا سعادته بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات ونجاحات.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الإثنين، لتفقد سير العملية التعليمية داخل الجامعة.

واستمع الوزير لشرح مفصل من الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، عن الجامعة ومنشآتها وبرامجها التعليمية، وناقش الوزير التحديات التي تواجه جامعة طيبة التكنولوجية، سواء في العملية التعليمية أو في البنية التحتية، ووعد بحلها في القريب العاجل.