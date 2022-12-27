شبكة رصد الزلازل تكشف تفاصيل الهزة الأرضية جنوب غربي الطور

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في الساعة الثانية و11 دقيقة صباح اليوم الثلاثاء هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي الطور.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في بيان أصدره اليوم، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

وأشار إلى أن الهزة وقعت على خط العرض28.04 درجة شمالا ، وخط الطول 33.48 درجة شرقا، وعلى عمق9.61 كم.

وأوضح أن درجة إحساس المواطن بالزلزال تعتمد على عدة أسباب منها بعده من المركز وعمق الزلزال نفسه، ووضع الشخص.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك توابع للهزة، لكن قوتها ستكون أقل كثيرا من الهزة الرئيسية ، وقد لايشعر بها أي من المواطنين، وسيكون ذلك خلال اليوم وغدا على أقصى تقدير.