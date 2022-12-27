فيريرا يدرس عودة المثلوثي أمام الإسماعيلي

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يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة ضد الإسماعيلي التي تقام الخميس.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن خلال تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وقام فيريرا بشرح بعض التعليمات الفنية للمثلوثي بشأن الخروج بالكرة من المنطقة الدفاعية لخلق الكثافة الهجومية للفريق بجانب نقل الكرة السريع.

وجاءت تعليمات المدير الفني لحمزة المثلوثي خلال التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق خلال مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها باستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل.