 وزير المالية الروسي: العملة الأجنبية الوحيدة التي ستشتريها روسيا العام المقبل هي اليوان الصيني - بوابة الشروق
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وزير المالية الروسي: العملة الأجنبية الوحيدة التي ستشتريها روسيا العام المقبل هي اليوان الصيني

موسكو (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 10:43 ص

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن العملة الأجنبية الوحيدة التي ستشتريها روسيا في العام المقبل لتجديد صندوق الثروة الوطنية الخاص بها، هي اليوان الصيني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء عن سيلوانوف قوله للصحفيين: "يعتبر اليوان أفضل ما يتناسب مع خصائص العملة الاحتياطية بين جميع عملات الدول الصديقة، كما أنه لديه سيولة كافية في سوق الصرف الأجنبي المحلي لدينا".

جدير بالذكر أن روسيا قد تستأنف مشتريات العملات الأجنبية اعتبارا من يناير المقبل، بعد الموافقة على القاعدة المالية الجديدة لتجديد صندوق الرفاهية في البلاد في نوفمبر الماضي.

وتنص قاعدة الميزانية على إنفاق عائدات النفط والغاز التي تتجاوز قيمتها 8 تريليونات روبل (116 مليار دولار) على أساس سنوي، على مشتريات العملات الأجنبية.


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