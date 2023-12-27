 القسام: استهداف 4 جرافات وودبابة ميركفاه لجيش الاحتلال جنوبي قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام: استهداف 4 جرافات وودبابة ميركفاه لجيش الاحتلال جنوبي قطاع غزة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 3:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 3:19 م

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت أربع جرافات عسكرية ودبابة ميركفاه شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان بثته عبر قناتها على منصة تليجرام، اليوم الأربعاء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وجنديين خلال الاشتباكات الدائرة مع عناصر المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ أحداث الـ7 من أكتوبر إلى 498.

يُشار إلى أن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، كان قد أكّد في وقت سابق، أن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنود والعتاد أكبر بكثير مما هو معلن عنها.


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