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نفذ الطيران الإسرائيلي ليل الثلاثاء/ الأربعاء غارة جوية خلفت دمارا كبيرا في المنازل، وسط أنباء عن وقوع إصابات، حيث تواصل فرق الاسعاف رفع الانقاض.

وتداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر الأضرار التي لحقت بالمنازل في مدينة بنت جبيل الحدودية جراء الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

وأفادت مرسل روسيا اليوم بأن الجيش الاسرائيلي قام بإطلاق قنابل اينيرغا (لانشر) من مستوطنة المطلة باتجاه تلة الحمامص في القطاع الشرقي جنوب لبنان، بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على المنطقة.

كما ألقى الجيش الاسرائيلي قنابل فوسفورية على أطراف بلدات بيت ليف والقوزح في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف تلة الحمامص وبلدات الخيام وكفركلا وسهل الخيام في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إصابة 9 جنود منهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان.

وأكد "حزب الله" اللبناني يوم الثلاثاء استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائيليين جنوبي البلاد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل تعرضت للهجوم من 7 جبهات منفصلة وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيشه رد حتى الآن على 6 منها.

هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي وذلك منذ 7 أكتوبر، وقد نفذ "حزب الله" قصفاً لعدد من المواقع الإسرائيلية، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من القرى والبلدات اللبنانية جنوباً.