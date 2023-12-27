دمار يطال منازل واندلاع حرائق بمستوطنة كريات شمونة إثر قصف بالصواريخ من لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء بإصابة عدد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة، إثر صواريخ تم إطلاقها من لبنان، أدت إلى اندلاع حرائق.



وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى رصد ثلاث ضربات في كريات شمونة، بما في ذلك إصابات مباشرة على المنازل.



وقالت السلطات إنها «تتعامل مع عدد من الصواريخ التي سقطت في محيط مدينة كريات شمونة، وتسببت بدمار في منازل»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.



وأضافت: «يعزل ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات من المنطقة الشمالية الآن مكان السقوط والبحث عن رفات إضافية لإزالة المزيد من المخاطر على الجمهور».



وأفادت الصحيفة بأنه «للمرة الثانية في دقائق دوت صافرات الإنذارات في منطقة كريات شمونة وموشاف مارغاليوت القريبة».



في حين أعلن «حزب الله» اللبناني في وقت سابق من اليوم، استهدافه تجمعات لجنود ومواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.