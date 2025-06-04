AJet تسير رحلات من إسطنبول وأنقرة إلى دمشق بدءا من يونيو

أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، أن شركة "AJet" للطيران ستبدأ بتسيير رحلات مباشرة من إسطنبول وأنقرة إلى العاصمة السورية دمشق.

وأوضح وزير المواصلات والبنى التحتية عبد القادر أورال أوغلو في بيان، أن أول رحلة للشركة التركية إلى دمشق ستنطلق من مطار "صبيحة غوكشن" بإسطنبول في 16 يونيو الجاري.

وذكر أورال أوغلو أن الرحلات من أنقرة إلى دمشق ستبدأ في 17 من ذات الشهر من مطار "أسن بوغا" إلى مطار دمشق الدولي.

وأفاد الوزير بأن الرحلات من إسطنبول إلى دمشق ستكون 4 أيام أسبوعيًا، ومن أنقرة إلى دمشق 3 أيام أسبوعيًا، وبشكل متبادل.

وأضاف: "من المخطط أن تزيد الرحلات الجوية من مطار صبيحة غوكشن في إسطنبول إلى دمشق إلى 7 أيام اعتباراً من يوليو المقبل".​​​​​​​