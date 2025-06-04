تراجعت البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري بنسبة هامشية بلغت 0.06% فقط، وسط تقليص عدد جلسات التداول إلى أربع جلسات بدلاً من خمس، بسبب بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

واختتمت البورصة تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع ملحوظ، ليقترب المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" من مكاسبه السنوية البالغة نحو 10%، حيث صعد بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 32,677.9 نقطة.

وكانت البورصة قد بدأت الأسبوع على أداء متباين في المنطقة الحمراء، بعد مكاسب قوية خلال الأسبوع والشهر الماضي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5% في جلسة الإثنين، ليصل إلى 32,325.12 نقطة، كما خسر نحو 0.6% في جلسة الأحد، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف في جلسة الثلاثاء.

ورغم التراجع الأسبوعي الطفيف، فإن المؤشر الرئيسي حقق خلال شهر مايو مكاسب بنسبة أقل من نظيرتها الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 1.8% في الأسبوع السابق، مقارنة بـ2.3% خلال معظم جلسات الأسبوع.

وبذلك ترتفع مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام إلى نحو 9.9%، وسط ترقب لاستئناف التداولات بعد عطلة عيد الأضحى، التي تبدأ غدًا الخميس وتستمر حتى الإثنين المقبل.