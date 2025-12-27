رئيس شركة مياه القليوبية يتابع أعمال إصلاح خط مياه لقرى كفر شبين والحصافة

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، متابعة ميدانية لأعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 700 مم المغذي لقرى كفر شبين والحصافة وكفر الدير بمركز شبين القناطر، للاطمئنان على سير الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وخلال الجولة، شدد فودة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح ضمن التوقيتات المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية، موجّهًا بتكثيف العمل والدفع بكافة الإمكانيات الفنية والبشرية لضمان عودة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس الشركة أنه تم توفير جميع المعدات والمهمات منذ اللحظة الأولى لظهور العطل، إلى جانب تجهيز سيارات مياه نقية صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المتأثرة طوال فترة الانقطاع.

وأشار إلى حرص الشركة على التواجد الميداني المستمر بمواقع الأعطال الطارئة لمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة، وضمان سرعة الإصلاح وتقليل مدة تأثر المواطنين بالخدمة، مع توفير بدائل آمنة من مياه الشرب حتى إعادة ضخ المياه بشكل طبيعي. وأكد فودة استمرار المتابعة حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وتشغيل الخط تدريجيًا.