مستشار ترامب: نتطلع إلى وصول المساعدات بانتظام إلى الفاشر السودانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، السبت، عن تطلع الولايات المتحدة إلى وصول قوافل المساعدات الإنسانية بانتظام إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وقال بولس، في تدوينة على منصة "إكس": «سعداء بوصول بعثة التقييم التابعة للأمم المتحدة أخيرًا إلى الفاشر، في خطوة تُظهر كيف تسهم الدبلوماسية الأمريكية في إنقاذ الأرواح».

وأضاف أن هذا الوصول الحيوي جاء بعد أشهر من المفاوضات عبر مسار يسّرته الولايات المتحدة، وبجهود كبيرة بذلها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وشركاء إنسانيون آخرون على الأرض.

وكان مكتب "أوتشا" قد أعلن، الجمعة، تمكن بعثة تقييم أممية من زيارة مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، عقب مفاوضات مكثفة.

وأبدى بولس تطلع بلاده إلى وصول قوافل المساعدات الإنسانية بانتظام إلى الفاشر، عقب ما وصفه بـ«الحصار المروع» الذي تعانيه المدينة.

ودعا إلى إيصال المساعدات دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، والبناء على هذا التقدم لتأمين هدنة إنسانية على مستوى البلاد.

كما شدد مستشار الرئيس الأمريكي على مواصلة حث طرفي النزاع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على قبول الهدنة الإنسانية وتنفيذها فورًا ومن دون شروط مسبقة.

وحث بولس المجتمع الدولي على زيادة المساهمات المالية لدعم مكتب "أوتشا"، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره والاستجابة للوضع الإنساني المتدهور في السودان.