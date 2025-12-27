شبكة أطباء السودان: الدعم السريع قتلت أكثر من 200 شخص شمال دارفور

قالت شبكة أطباء السودان، اليوم السبت، إن أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال ونساء، قتلوا على أساس إثني من قبل الدعم السريع بمناطق أمبرو وسربا وأبو قمرة.

وكشفت مصادر الشبكة - وفق شهادات ناجين وصلوا إلى معسكرات النزوح بمنطقة الطينة التشادية - عن «مقتل أكثر من 200 شخص من بينهم أطفال ونساء ورجال، جرى استهدافهم وقتلهم على أساس إثني، بمناطق أمبرو سربا وأبو قمرة عقب الهجوم عليها من قبل الدعم السريع، في انتهاك فاضح لكل القوانين الإنسانية والدولية».

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش والدعم السريع اندلعت منذ أبريل 2023، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص وفق منظمات أممية.

والأربعاء الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع بسط سيطرتها على بلدتي أبو قمرة وأمبرو الواقعتين شمال مدينة الفاشر، بعد مواجهات عنيفة مع قوات من الجيش والحركات المسلحة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الدعم السريع اقتحمت بعشرات المركبات القتالية منطقة «أبو قمرة» التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي الفاشر، وهي منطقة كانت تخضع لسيطرة الجيش السوداني والقوة المشتركة للحركات المسلحة، قبل أن تتقدم نحو منطقة «أمبرو» وتسيطر عليها أيضا.

وتأتي هذه التحركات ضمن محاولات الدعم السريع بسط سيطرتها على كامل ولاية شمال دارفور، بعد استيلائها في 26 أكتوبر الماضي على مدينة الفاشر، وهو الهجوم الذي صاحبه اتهامات بارتكاب مجازر بحق مدنيين.

وفي الوقت الذي يسيطر فيه الجيش والقوة المشتركة على أجزاء من شمال دارفور، وتحديدا منطقتي «كرنوي» و«الطينة»، تسيطر حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور على منطقة «طويلة». وبجانب دارفور، يشهد إقليم كردفان بولاياته الثلاث اشتباكات مماثلة أدت إلى موجات نزوح واسعة خلال الأسابيع الأخيرة.