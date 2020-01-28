أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، تفاصيل خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو ما يعرف بـ"صفقة القرن".

وكشف ترامب، عن إقامة عاصمة لدولة فلسطين في القدس الشرقية، مؤكدًا أن صياغة سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين مهمة صعبة ومعقدة، وأن خطته للسلام مختلفة تماما عن الخطط السابقة ورؤيتي توفر فرصة للطرفين ضمن حل الدولتين، وسنعمل على تحقيق اتصال جغرافي بين أراضي الدولة الفلسطينية.

وتقدم «الشروق» تغطية خاصة لتفاصيل الصفقة.

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