واشنطن بوست: خطة ترامب للسلام ستقترح على الفلسطينيين دولة مشروطة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه من المتوقع أن تقترح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طال انتظارها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ، إعادة رسم الحدود للضفة الغربية مع تحديد مسار للفلسطينيين لإقامة دولة إذا اجتازوا مجموعة من الاختبارات.

وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء - إن ترامب استعرض مقترحاته لعملية السلام في الشرق الأوسط خلال اجتماعات خاصة وسرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات المقبلة بيني جانتز.

ووفقا للصحيفة، لم يحضر أي فلسطيني عرض البيت الأبيض المسبق لما يوصف بأنه اقتراح مفصل للغاية لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي يعود إلى عام 1948.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله ، أثناء ترحيبه بنتنياهو في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ، "إن صفقة القرن منطقية جداً للجميع".

ونسبت الصحيفة الأمريكية إلى مسؤولين اثنين مطلعين قولهما : إنه من المتوقع أن تقترح الخطة إعادة رسم الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية على نحو يضم مستوطنات يهودية واسعة إلى إسرائيل مع استمرار بعض أشكال السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأراضي التي استولت عليها إسرائيل عام 1967 واحتلتها منذ ذلك الحين.

وأضاف المسؤولان المطلعان أنه من المتوقع أن توفر الخطة المقترحة حكمًا ذاتيًا محدودًا للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أن يتزايد ذلك الحكم خلال جدول زمني على مدى 3 أعوام، إذا وافقت القيادة على تدابير سياسية جديدة منها نبذ العنف واتخاذ خطوات أخرى في التفاوض مع إسرائيل.

وتوقع ترامب وفقا للصحيفة أن يحظى مقترحه للسلام في نهاية المطاف بدعم الفلسطينيين، ولكن يبدو أيضًا أن الرئيس الأمريكي يؤكد التوقعات بأن مقترحات البيت الأبيض تعد سخية بالنسبة لحليفته إسرائيل.

وأشارت إلى أن جانتز التقى ترامب بشكل منفصل في البيت الأبيض في إطار إستراتيجية الإدارة الأمريكية لإصدار المبادئ التوجيهية لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي قبل أن يصوت الإسرائيليون في مارس المقبل في الانتخابات البرلمانية..لافتة إلى السباق الساخن المشتعل بين نتنياهو وجانتز بعد انتخابات غير حاسمة العام الماضي وأن نتنياهو وجانتز رحبا بخطة ترامب.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه ما من دولة عربية أعلنت تأييدها لخطة ترامب..مشيرة إلى أن الزعماء الفلسطينيين يخططون لنبذ خطة الرئيس الأمريكي وتنظيم جولة من الإدانات من الجيران العرب والدول الأخرى في الأيام التي تلي الإعلان عن الخطة.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم ، فيما دعت بعض الفصائل الفلسطينية المحتجين إلى تنظيم "يوم غضب".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي : إن القوات رفعت مستوى استعدادها وتراقب نقاط التفتيش وغيرها من مواقع الاحتجاج المحتملة.