البحث العلمي الإماراتية: تدريب المحكمين استعدادا لمنافسات مشروع القراءة

أعلنت مؤسسة البحث العلمي الإماراتية وفرعها الإقليمي بمصر وأفريقيا ومقره بالإسكندرية عن بدء فعاليات تدريب المُحكمين في منافسات المشروع الوطني للقراءة بمصر.



وأوضح بيان صدر عن المؤسسة اليوم" الخميس " أن تلك المرحلة تاتي استعدادًا للتصفيات على مستوى المدارس والمعاهد الأزهرية والإدارات التعليمية وسيعلن عن موعدها عقب استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.



وأكد مدير المشاريع التربوية بمؤسسة البحث العلمي بالفرع الإقليمي هشام السنجري أن التدريب استهدف ما يزيد عن ألف متدربا من المحكمين والخبراء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، ويستمر التدريب بشكل مكثف على مدار خمسة أيام عبر الإنترنت.



وأضافت رئيس قسم اللغة العربية والتربية الإسلامية بمؤسسة البحث العلمي "ليلى الزبدة" ان التدريب يركز على صقل مهارات المُحكمين في وآليات والتقييم وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمي.



يذكر أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع وطني إبداعي أطلقته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات وفرعها الإقليمي في مصر وأفريقيا ومقره الاسكندرية تعد مؤسسة رائدة، للخبرة في المجالات التعليمية والقرائية، وينفذ المشروع بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والتضامن والشباب والرياضة.