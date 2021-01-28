مجهولان يلقيان ماء نار على وجه مدير مستشفى المنشاوى بطنطا

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تكثف أجهزة الأمن بالغربية جهودها لإلقاء القبض على شخصين مجهولين ألقيا ماء نار على وجه مدير مستشفى المنشاوي العام أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.



تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا بورد بلاغ بقيام مجهولين اثنين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه.



وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على مدير مستشفى المنشاوي العام أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا، وجرى نقله إلى مستشفى المنشاوي لإسعافه وتقديم أوجه الرعاية الطبية له.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث وسرعة ضبط الجناة.