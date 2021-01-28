الزراعة: نحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 52%

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر تحقق اكتفاء ذاتيًا من اللحوم الحمراء بنسبة 52%، لافتًا إلى استكمال الاحتياجات من الخارج في صورة رؤوس حية ولحوم مبردة ومجمدة بنسبة 48%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المشروع القومي للبتلو يستهدف زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء، موضحًا أن ذبح البتلو في السابق يصفي 30 كجم لحم.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة وضعت مجموعة من الضوابط لذبح البتلو بعد التسمين إلى 400 كجم، مؤكدًا أن العملية تؤدي إلى تحقيق 250 كجم من اللحوم الصافي، وهو ما يمثل 7 أضعاف المعدل السابق.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة أن الدولة خصصت 100 مليون جنيه للمشروع عام 2017، ثم زادت المبلغ إلى 500 مليون جنيه خلال عامي 2018 و2019.

وأعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 50,5 مليون جنيه يستفيد منها 274 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 2557 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو ويصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 3 مليارات وثلاثمائة مليون جنيه لحوالي 20 ألف مستفيد، ولتمويل حوالى 224 ألف رأس ماشية.