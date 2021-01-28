تراجع مبيعات الساعات السويسرية العام الماضي بنسبة 22 %

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال اتحاد قطاع الساعات السويسرية، اليوم الخميس، إن مبيعات الساعات تراجعت بنسبة 22% العام الماضي، إذ أدت جائحة كورونا لانخفاض المبيعات في جميع الأسواق الرئيسية ما عدا الصين.

وقد سجلت شركة سواتش السويسرية الكبرى لصناعة الساعات أول صافي خسائر لها عام 2020، بلغت قيمتها 53 مليون فرانك، بعد تحقيق أرباح بقيمة 748 مليون فرانك عام 2019.

وقد باعت شركات صناعة الساعات في سويسرا ساعات في الخارج بقيمة 17 مليار فرانك سويسري (19 مليار دولار).

وعلى الرغم من انخفاض المبيعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 25% و 20% على التوالي، ارتفعت المبيعات في الصين بنسبة 20% العام الماضي.

وكانت الصين الأقل تأثرا من أزمة فيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى. وتعافت المبيعات خلال الربع الثاني، حيث سعى المتسوقون الصينييون لشراء الساعات بدلا من الذهاب لرحلات خارجية.

وبلغت قيمة صادرات الساعات السويسرية للصين 4ر2 مليار فرانك، بعدما تغلبت الصين على هونج كونج وأصبحت المقصد الأول للساعات السويسرية.

وقالت شركة سواتش التي تنتج ماركات أوميجا وتيسوت، اليوم إن إيراداتها تراجعت بنسبة 7. 28% لتبلغ 6. 5 مليار .

وقالت الشركة: "متاجر سواتش في المطارات ومقاصد السفر بوجه خاص تعاني بصورة كبيرة من ندرة السائحين".

وكانت سواتش، قد أغلقت 384 منفذا للبيع بصورة دائمة العام الماضي، وخفضت القوة العاملة بنسبة 10% لتصل إلى 32 ألفا و400 موظف.