الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره في مواجهة سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة

غزل المحلة يبحث عن مواصلة الصدارة أمام فاركو.. وإنبي يتمسك بفرصه في التأهل أمام طلائع الجيش..

تختتم اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة بثلاث مباريات قوية لحساب المجموعة الثالثة، يفتتحها غزل المحلة بمواجهة فاركو في الثانية والنصف عصرًا على ملعب المحلة، وفي التوقيت ذاته يحل طلائع الجيش ضيفًا على إنبي، على ملعب ستاد بتروسبورت، فيما تختتم مباريات اليوم بمواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا على ملعب المقاولون العرب.

في أهم مباريات اليوم، يبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره في مواجهة سيراميكا كليوباترا، بعد الخسارة في المباراة السابقة بنتيجة 3-0 أمام غزل المحلة، والهزيمة قبلها بثنائية أمام فاركو في الجولة الثانية.

الزمالك يقبع في المركز الأخير في جدول ترتيب هذه المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل مع إنبي في الجولة الأولى، ولم يسجل أي هدف في أول 3 جولات، فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

يسعى الزمالك للفوز في مباراة اليوم، لتعويض الجماهير والإداراة عن الأداء الضعيف في المباريات الماضية رغم مشاركة عددًا من اللاعبين الأساسيين، وكذلك التشبث بالأمل الضعيف في التأهل المباشر للدور نصف النهائي من البطولة، أو الحصول على أفضل ثان على أضعف إيمان.

وربما يدفع الزمالك ببعض لاعبيه الصاعدين بجانب عدة عناصر من أصحاب الخبرة مثل شيكابالا وعمر السعيد، في مواجهة سيراميكا الذي حصد 4 نقاط مع مدربه هيثم شعبان ويسعى للفوز لتعزيز فرص التأهل، مع غياب لاعبيه التونسي سيف تقا ومحمد إبراهيم للإيقاف.

وصعّد الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، 5 لاعبين من فريق 2003 للتدريب مع الفريق الأول، وهم الخماسي أحمد عبد الرحيم إيشو وكريم عبدون وعبده علي وطارق علاء وعلي ياسر من فريق الشباب.

في مباراة أخرى اليوم، يسعى غزل المحلة لتعزيز صدارته مع مدربه عبد الحميد بسيوني مستفيدًا من اللعب على ملعبه أمام فاركو، الذي يدخل مباراة اليوم بهدف العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش.

ويحتل غزل المحلة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما يحل فاركو المركز الرابع برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف سيراميكا كليوباترا.

في سياق متصل يأمل إنبي مع مدربه حلمي طولان لعبور عقبة الطلائع، وتحقيق فوزه الثاني تواليًا في البطولة، بعد الانتصار في الجولة الماضية على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، فيما يبحث طلائع الجيش عن تحقيق انتصاره الأول بعد التعادل في مبارياته الثلاث في البطولة حتى الآن.

ويحتل إنبي، قبل مباريات اليوم، المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف المحلة المتصدر، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس، برصيد 3 نقاط.