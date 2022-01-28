بولندا تسجل 57 ألفا و659 إصابة جديدة و263 وفاة

سجلت بولندا 57 ألفا و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بالإضافة إلى 263 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

يشار إلى أن حصيلة الساعات الأربع والعشرين الماضية هي الأعلى التي تسجلها بولندا، وتم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 8 نيسان/أبريل 2021 بواقع 956 وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و695 ألفا و435 إصابة، والوفيات إلى 104 آلاف و636 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 51 مليونا و119 ألفا و917 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن. وبلغت نسبة من تلقوا تلقيحا كاملا 05ر57 % من السكان.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.