تأجيل الاكتتاب في أكبر شركة للمحاماة في العالم للمرة الثانية

أرجأت شركة "ميشكون دي ريا إل إل بي" البريطانية للمحاماة، والتي تتطلع إلى أن تصبح أكبر شركة محاماة يتم تداول أسهمها في البورصة، عملية الإدراج المقررة لسهمها للمرة الثانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة المحاماة، مقرها لندن، والتي استهدفت في البداية إدراج سهمها في يناير بقيمة لا تقل عن 750 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار)، تدرس الآن بيع أسهم خلال الربع الثاني، على أقرب تقدير.

ويأتي ذلك بسبب اضطراب الأسواق العالمية وتزايد حالة التذبذب، مما أدى إلى تعطيل سبيل الشركات للدخول إلى البورصة.

ومن شأن الطرح العام الأولي لـ "ميشكون"، أن يجعل منها شركة المحاماة الأكبر في العالم المدرجة بالبورصة، لكنها تعرضت مؤخرا لدعاية سلبية بعدما تعرضت لغرامة قياسية من جهتها الرقابية بشأن عدم الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال.

كما أن المخاوف بشأن التضخم، وفرص رفع سريع لأسعار الفائدة، والتهديد بالحرب بين أوكرانيا وروسيا قد وضعت أسواق الأسهم العالمية على طريق تسجيل أسوأ شهر لها منذ تفشي جائحة كورونا، ما يلقي بثقله على شهية المستثمرين في شراء أسهم جديدة.