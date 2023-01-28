تواصل الاحتجاجات بأفغانستان بسبب حرق نسخة من القرآن في السويد

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع أمس الجمعة، في العديد من الأقاليم الأفغانية، للإعراب عن غضبهم بشأن حادث حرق نسخة من المصحف، الذي وقع في السويد الأسبوع الماضي، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وكان سياسي مناهض للهجرة من اليمين المتطرف، قد أحرق في 21 يناير، نسخة من القرآن، خلال احتجاج بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم.

وشهدت أقاليم "ننكارهار" و"كونار" و"لاجمان" و"باداخشان" و"بلخ" و"قندهار" و"زابول" و"جور" و"هيرات" و"بانشير" وكابول احتجاجات على هذا العمل.

وفي إقليم "باداخشان"، هتف المتظاهرون "الموت للسويد والولايات المتحدة والأمم المتحدة".

وقال عبد القدير، رئيس مكتب مكافحة الإرهاب لدى طالبان بإقليم جور: "يجب تسليم الجناة إلى العالم الإسلامي، بغض النظر عن مكان وجودهم".

وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، قد دعا في وقت سابق من الأسبوع، الحكومة السويدية إلى معاقبة الجناة، وتفادي حوادث مماثلة في المستقبل.