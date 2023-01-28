 روسيا: مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف مستشفى في لوجانسك - بوابة الشروق
السبت 28 يناير 2023 10:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

روسيا: مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف مستشفى في لوجانسك

موسكو - أ ش أ
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 9:18 م | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 9:18 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية قصفت عمدا مستشفى ببلدة "نوفويدار" في لوجانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين.

وشددت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، على أن الهجوم الصاروخي المتعمد على مؤسسة طبية مدنية هو جريمة حرب خطيرة لنظام كييف.

وأشارت إلى أن الأطباء المدنيين والعسكريين في المستشفى يقدمون منذ عدة أشهر المساعدة الطبية اللازمة للسكان والعسكريين في المستشفى المنكوب، مضيفة: "أنه تم تقديم المساعدة الطبية لجميع المصابين جراء القصف الأوكراني".

ولفتت إلى أنه سيتم العثور على جميع المتورطين في التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها ومحاسبتهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك