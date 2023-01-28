روسيا: مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف مستشفى في لوجانسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية قصفت عمدا مستشفى ببلدة "نوفويدار" في لوجانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين.

وشددت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، على أن الهجوم الصاروخي المتعمد على مؤسسة طبية مدنية هو جريمة حرب خطيرة لنظام كييف.

وأشارت إلى أن الأطباء المدنيين والعسكريين في المستشفى يقدمون منذ عدة أشهر المساعدة الطبية اللازمة للسكان والعسكريين في المستشفى المنكوب، مضيفة: "أنه تم تقديم المساعدة الطبية لجميع المصابين جراء القصف الأوكراني".

ولفتت إلى أنه سيتم العثور على جميع المتورطين في التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها ومحاسبتهم.