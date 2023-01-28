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كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم السبت، آخر تطورات المفاوضات بين نادي وفاق سطيف ونظيره الأهلي، لضم الأخير اللاعب أحمد قندوسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً لصحيفة "النهار" الجزائرية، فإن إدارة النادي الأهلي أنهت اتفاقها مع نطيرتها في وفاق سطيف، من أجل التعاقد مع اللاعب قندوسي.

وأضافت الصحفية أن قندوسي وقع عقود انتقاله لصفوف الأهلي في الساعات الماضية، مشيرة إلى تواجد مندوب الأهلي في نادي وفاق سطيف حاليا.

وأتمت الصحيفة أن اللاعب كان قريبا من الانتقال للزمالك، ولكن تدخل الأهلي في الساعات الماضية أنهى كل شيء لصالحه.

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع 3 صفقات أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهم محمد الضاوي كريستو، خالد عبد الفتاح، ومروان عطية.