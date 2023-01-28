الموسيقار راجح داوود وإيناس عبدالدايم على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الفنون، حفلًا لموسيقى مؤلفات الموسيقار راجح داوود، وذلك مساء اليوم السبت، على خشبة المسرح الكبير بقاعة المؤتمرات في مبنى المكتبة، بمشاركة صوليست الفلوت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة، بالإضافة إلى كوكبة كبيرة من صوليستات العزف والغناء التي عزفت مقطوعة فلوت وأحلام غائبة.

جاء الحفل بعنوان "شروق"، ويرافق راجح داوود أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو الكبير ناير ناجي.

وتضمن برنامج الحفل أشهر أعمال راجح داوود الموسيقية المكتوبة للسينما والتلفزيون، منها (الرجل الثالث، وأحلام غائبة، وباسكاليا، وكبريت أحمر، ورسائل البحر، وجنيه، والمحاربون، ورجل من زمن العولمة).

كما تضمن ابتهالا لصوت غنائي، وأوركسترا الحجرة، ومقطوعة أسلحة دمار شامل.