البرلمان العربي يدين بشدة إحراق متطرفين في الدنمارك نسخا من المصحف الشريف

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم السبت، إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن على حرق نسخ من المصحف الشريف في خطوة استفزازية ممنهجة ومتكررة تؤجج مشاعر المسلمين حول العالم.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم أن الاستفزازات المتزايدة المعادية للإسلام والممارسات الهمجية التي تكررت في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة، وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية لن تزيد المسلمين إلا إيماناً وثباتا وتفوت الفرص على رهانات الأيدلوجيات المتطرفة.

وجدد دعوة البرلمان العربي الدائمة إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف، وعدم المساس بالأديان.