إيران تحتجز سفينة أجنبية تحمل مليوني لتر من الوقود المهرب بالقرب من بوشهر

أفاد قائد المنطقة البحرية الثانية الإيرانية الحسن المجتبي، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بضبط سفينة تحمل مليوني لتر من وقود الديزل المهرب في مياه مدينة بوشهر.

ونقلت كالة مهر للأنباء، مساء الأحد، عن مسئول بالمنطقة البحرية الثانية قوله إنه «تم اتخاذ إجراءات جيدة لمكافحة تهريب الوقود»، مشيرًا إلى إجراء اكتشافات واسعة النطاق.

وأضاف: «ضبطنا صباح اليوم سفينة أجنبية ترفع علم دولة من أوقيانوسيا، وعلى متنها مليوني لتر من وقود الديزل المهرب بعد الحصول على أمر قضائي».

ولفت إلى الاستيلاء على هذه السفينة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل بوشهر، مشيرًا إلى إلقاء القبض على 14 من أفراد طاقم السفينة الأجانب، وهم من دولتين آسيويتين.

وفي إشارة إلى تسليم العاملين على متن هذه الباخرة إلى الجهات القضائية، قال: «بحسب حكم قانون تهريب الوقود، يتم تسليمها إلى الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع البترول».