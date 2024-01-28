وزير الخارجية الصيني يحذر واشنطن من استقلال تايوان

حذر وزير الخارجية الصيني وانج يي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان من استقلال تايوان، وذلك خلال اجتماعهما الذي استمر ليومين حتى يوم السبت في تايلاند، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانج وصفه هذه القضية بأنها أكبر التحديات في العلاقات بين بكين وواشنطن، وبالتالي فإنه على ما يبدو قد حث الولايات المتحدة في اجتماعه مع سوليفان على عدم التدخل في القضايا المتعلقة بالجزيرة.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان "ناقش القضايا المتعلقة بالمضيق" مع وانج، وشدد على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وتابع أن الاجتماع يعد استمرارا لالتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمتهما في نوفمبر بالقرب من سان فرانسيسكو "بالحفاظ على التواصل الاستراتيجي وإدارة العلاقة بشكل مسؤول".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مسؤولون أمريكيون وصينيون رفيعو المستوى بشكل شخصي منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تايوان في وقت سابق من هذا الشهر، والتي فاز فيها لاي تشينج تي من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم الذي يميل إلى الاستقلال.