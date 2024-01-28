وول ستريت جورنال تتحدث عن الموقع المستهدف في الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن مسئول أمريكي، قوله إن الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن في البرج 22.

وصرح المسئول، حسبما أوردته الصحيفة، بأن الهجوم وقع ليلا في البرج 22 وهو موقع صغير في الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم على قوات بلاده شمال شرق الأردن.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بايدن قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا فيما أصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا.

ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل حتى كتابة هذه السطور.

وتتعرض القواعد الأمريكية في المنطقة للكثير من الهجمات، في ظل الحرب التي يشنها حيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتقول الجماعات التي تنفذ هذه الهجمات، إن عملياتها تهدف إلى دعم المقاومة الفلسطينية باعتبار أن الولايات المتحدة داعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيّما في مراحله الأولى.