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أعلن الدكتور أحمد سمير،بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، انطلاق قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمدة يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس بحى الزهور في العريش.

وأوضح الدكتور أحمد حسانين، منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القافلة الطبية المجانية تشمل تخصصات "أمراض الباطنة والجراحة العامة والأطفال، والنسا والتوليد، والعظام والجلدية".

وأضاف أن الكشف والفحوصات الطبية والعلاج بالمجان، بالاضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي وأن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة مستمرة بتقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية بالأماكن الأكثر احتياجا.