الضرائب: الأطعمة والمشروبات معفاة من ضريبة القيمة المضافة

قال المهندس محسن الجيار، مدير عام خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن الأطعمة والمأكولات معفاة من ضريبة القيمة المضافة بشكل واضح، مشيرا إلى أن الكثير من المشروبات معفاة كذلك من ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف في تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن الإعفاء ينطبق على السلعة في صورتها الأولية التي يشتريها المواطن من السوق أو السوبر ماركت.

وتابع: «الإعفاء ينطبق على الأطعمة النية سواء كانت مذبوحة أو طازجة أو مبردة أو مجمدة، في السوبر ماركت أو الأسواق، على سبيل المثال سلعة اللحوم أو الأسماك أو الدواجن؛ فهي معفاة من ضريبة القيمة المضافة».

وأوضح أن الوضع يتغير عندما يحدث تقديم هذه الأطعمة كجزء من «خدمة» في مطعم أو كافيه، متابعًا: «كيلو اللحم يُباع بـ 400 جنيه، لكن عندما يُقدم في صورة كباب بمطعم، قد يرتفع سعره إلى 1000 جنيه، بسبب الخدمة المقدمة من طبخ وتقديم ومصاريف تشغيل، وهذه الخدمة هي التي تخضع للضريبة».

وأكد أن مصلحة الضرائب حددت ست فئات من المطاعم والكافيهات والفنادق تخضع خدمتها لضريبة القيمة المضافة 14%، وتتمثل في «المطاعم ذات الفروع والسلاسل التجارية، والمطاعم والكافيهات الموجودة داخل المولات السياحية، والمجمعات السكنية الكومباوند أو المطارات والجامعات، أو الأماكن السياحية، والمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي من الأساس، والمطاعم والكافيهات التي تضيف رسم الخدمة على الفاتورة، والمطاعم التي تستخدم الديلفري في البيع، وأخيرًا المطعم الذي يبيع المعجنات».

ولفت إلى أن المطاعم التي تبيع المعجنات تخضع لضريبة جدول بنسبة 5%، أو ضريبة قيمة مضافة 14% إذا كانت تبيع السلعة داخل المطعم.