القائمة الأولى للإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد

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يرسل اليوم السبت مسئولو نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، القائمة الأولى للفريق لقيدها في اتحاد الكرة استعدادا للموسم الجديد.

وستضم القائمة الأولى بنادى الإسماعيلى كل من: "الحارس عبد الله جمال ومحمد عمار وعبد الكريم مصطفى وعبد الله محمد وحاتم سكر ومحمد إيهاب وعبد الرحمن الدح ومحمد خطارى ومحمد عبد السميع وعلى الملوانى ومروان حمدى ومحمد وجدى وعمر السعيد وخالد النبريص ومحمد زيدان ونادر فرج".

ورحل عن الإسماعيلى كل من أحمد الشيخ ومحمد بيومى وعماد حمدى، وأحمد عادل عبد المنعم وعبد الله السعيد بعد انتهاء عقودهم، فيما لم يتحدد موقف كل من محمد حسن وإيريك تراورى ومحمد نصر وكمال السيد الذين انتهت عقودهم مع الدراويش أيضا.