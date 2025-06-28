وزير العمل: سنتخذ إجراءات لمنع تكرار حادث الطريق الإقليمي

قدم محمد جبران، وزير العمل، خالص العزاء لأسر ضحايا حادث التصادم المأساوي الذي شهده مركز أشمون بمحافظة المنوفية وأودى بحياة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

وقال في تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»، إن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، معربا عن أسفه لأن إجراءات السلامة لا تؤخذ دائما على محمل الجد.

ووجه رسالة إلى أصحاب الأعمال ، قائلا: «مناشدتي لأصحاب الأعمال وأصحاب المزارع أن يتوخوا الحذر، لأن هذه أرواح ناس».

ولفت إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ إجراءات مشتركة لدعم الأسر المتضررة ووضع آليات تمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات على السائقين، قائلا: «على الرغم من أن الطرق التي تم إنشاؤها و أصبحت على مستوى عالمي، إلا أن العنصر البشري ما زال بحاجة إلى دور كبير».

ودعا مؤسسات المجتمع المدني والنقابات للمشاركة في حملات التوعية، وتابع: «أرواح المصريين ليست بالسهولة التي نفقد بها أرواح هذا الشباب وبهذا الشكل»، مشيرا إلى أنه بصدد زيارة إلى محافظة المنوفية يوم الإثنين لتقديم واجب العزاء شخصيًا.

ولقي 19 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرون، الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص، بالطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية.

ووجه محمد جبران، وزير العمل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين، التي قد تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.