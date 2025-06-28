تعرف على القائمة الكاملة لهدافي كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا.

وتواجد وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي في قائمة متصدري هدافي دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، برصيد 3 أهداف، سبق أن أحرز في شباك بورتو البرتغالي.

وجاءت قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن على النحو التالي:

مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ) - 3 أهداف - تمريرتان حاسمتان - 180 دقيقة لعب

كينان يلديز (يوفنتوس) - 3 أهداف - تمريرة حاسمة واحدة - 179 دقيقة لعب

جمال موسيالا (بايرن ميونخ) - 3 أهداف - بدون تمريرات حاسمة - 54 دقيقة لعب

وسام أبو علي (الأهلي) - 3 أهداف - بدون تمريرات حاسمة - 198 دقيقة لعب

أنخيل دي ماريا (بنفيكا) - 3 أهداف - بدون تمريرات حاسمة - 253 دقيقة لعب

كينجسلي كومان (بايرن ميونخ) - هدفان - تمريرة حاسمة واحدة - 112 دقيقة لعب

فيل فودين (مانشستر سيتي) - هدفان - تمريرة حاسمة واحدة - 128 دقيقة لعب

راندال كولو مواني (يوفنتوس) - هدفان - تمريرة حاسمة واحدة - 142 دقيقة لعب

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - هدفان - تمريرة حاسمة واحدة - 166 دقيقة لعب

توماس مولر (بايرن ميونخ) - هدفان - تمريرة حاسمة واحدة - 188 دقيقة لعب

غونزالو غارسيا (ريال مدريد) - هدفان - تمريرة حاسمة واحدة - 225 دقيقة لعب

والاس يان (فلامنيجو) - هدفان - بدون تمريرة حاسمة - 27 دقيقة لعب

جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) - هدفان - بدون تمريرة حاسمة - 125 دقيقة لعب

دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس) - هدفان - بدون تمريرة حاسمة - 128 دقيقة لعب

إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) - هدفان - بدون تمريرة حاسمة - 136 دقيقة لعب

فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس) - هدفان - بدون تمريرات حاسمة - 162 دقيقة لعب

بيدرو نيتو (تشيلسي) - هدفان - بدون تمريرات حاسمة - 180 دقيقة لعب

لياندرو باريرو (بنفيكا) - هدفان - بدون تمريرات حاسمة - 181 دقيقة لعب

سامو أجيهوا (بورتو) - هدفان - بدون تمريرات حاسمة - 225 دقيقة لعب

جيرمان بيرتيرام (مونتيري) - هدفان - بدون تمريرات حاسمة - 232 دقيقة لعب

إكرام راينرز (ماميلودي صن داونز) - هدفان - بدون تمريرات حاسمة - 243 دقيقة لعب

بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد) - هدفان - بدون تمريرات حاسمة - 244 دقيقة لعب

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - هدفان - بدون تمريرات حاسمة - 253 دقيقة لعب

فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد) - هدفان - بدون تمريرات حاسمة - 254 دقيقة لعب

إيغور جيسوس (بوتافوجو) - هدفان - بدون تمريرات حاسمة - 265 دقيقة لعب.