رئيس سموحة: نواجه أزمة النتائج بمبدأ الثواب والعقاب

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علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، على نتائج فريقه الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، وأسباب تراجع النتائج.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: "لسنا راضون عما يقدمه سموحة في هذا الموسم، واجتمعت مع اللاعبين والمدرب وأخبرتهم ان ما يحدث جديدا على النادي."

وأضاف رئيس سموحة: "أخبرت اللاعبين أن النادي عُرف دائما بالأداء المميز وقدم لاعبين مميزين وأن عليهم أن يكونوا على قدر المسئولية."

وتابع فرج عامر: "قلت للاعبين أن المعاملة ستكون بمبدأ الثواب والعقاب فكما نوفر لهم كل الإمكانيات فعليهم بذل الجهد من أجل النادي، وأحمد سامي مدرب ممتاز وقدم أداء جيدا مع النادي وصنع لاعبين مميزين."

وواصل رئيس سموحة حديثه: "نرى ما يُقدمه أحمد سامي دائما والعيب عند اللاعبين، وواستقرار الجهاز الفني أمر مهم بالنسبة لنا."

واختتم فرج عامر تصريحاته: "أحمد سامي طلب بعض التدعيمات ونعمل ونجتهد على تلبية هذه الطلبات وتوفير اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية.".