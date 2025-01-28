وزارة الطيران المدني تكشف ملابسات الهبوط الاضطراري لبالون طائر في الأقصر

قالت وزارة الطيران المدني، إنه في أثناء تشغيل رحلات البالون الطائر بمنطقة الأقصر اليوم الموافق 28 يناير 2025، تعرضت رحلات إحدى الشركات لهبوط اضطراري في منطقة جبلية بالقرنة غرب النيل، وذلك نتيجة تغير مفاجئ في اتجاه الرياح أثناء الطيران.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه كان على متن البالون 24 راكبًا من جنسيات تايوانية وصينية، مؤكدة الهبوط بسلام دون تسجيل أية إصابات.

ولفتت إلى تفعيل خطة الطوارئ وإدارة الحدث بكفاءة من خلال مركز عمليات الوزارة بسلطة الطيران المدنى ومركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة وبالتنسيق مع شركة البالون، وإدارة أرض إقلاع البالون، والشركة المصرية للمطارات، ومحافظة الأقصر، ومركز البحث والإنقاذ، والجهات المعنية الأخرى.

وأكدت اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب، حيث وصلت عربات الدفع الرباعي إلى موقع الهبوط، وتم إخلاء الركاب بسلام ونقلهم إلى أماكن آمنة.